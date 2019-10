“Je bent er eentje/eendje van De Capucienen!” Christophe Maertens

01 oktober 2019

08u20 0 De jongste leerlingen van de Capucienenschool - peuters, kleuters en eerste leerjaar - hebben in een eendje gemaakt voor aan hun schooltas te bevestigen.

“Dit jaar werkt de ganse school rond ‘een pluim op je hoed’, want vele pluimen maken sterke vleugels”, zegt directeur Stijn Dujardin. “Voor de jongste leerlingen is dat allemaal wat te abstract. Wat betekent die pluim nu juist? En wat bedoelen de grote mensen met de sterke vleugels?

Daarom gingen de juffen de voorbije weken aan de slag met ‘eendjes’ als centrale figuur. Die hebben pluimen, veranderen - net als onze kinderen - stap voor stap van donzig kuiken naar stevige eend. Ze lijken op elkaar maar zijn toch allemaal anders. De woordspeling dat elke leerling, groot of klein, er eentje/eendje van de school is, was snel gemaakt.”

Elke peuter, kleuter of leerling uit klas 1 knutselde de voorbije weken een eigen eendje voor aan zijn of haar schooltas. “Ze zien er allemaal anders uit: de ene wat groter dan de andere, elk zijn eigen kleur, vorm en moeilijkheidsgraad”, klinkt het.

