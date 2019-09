“Hoe kunnen we het openbaar vervoer promoten als het geen aantrekkelijk alternatief is ?” Gemeente Malle spelt De Lijn de les over gebrekkige dienstverlening Toon Verheijen

24 september 2019

20u30 10 De gemeente Malle heeft een boze brief geschreven naar De Lijn om er hen op te wijzen dat de dienstverlening in de gemeente ondermaats blijft. De voorbije weken kwamen er ook al klachten uit Zoersel en Wechelderzande (Lille) over plots afgelaste bussen en bijgevolg overbevolkte bussen. De Lijn zelf slaat mea culpa. “We kampen met een gebrek aan chauffeurs maar proberen zo snel mogelijk een inhaalbeweging te maken en weer meer mensen aan te werven”, klinkt het bij de vervoersmaatschappij.

Bussen die veel te laat zijn of zelfs helemaal niet rijden, weinig tot geen communicatie en een ondermaatse kwaliteit. Het zijn maar enkele van de vele klachten die de voorbije dagen en weken herhaaldelijk opduiken wanneer het aankomt op het aanbod van onder meer de buslijnen 410 (Antwerpen-Turnhout), sneldienst 417 (Antwerpen-Zoersel-Turnhout) of de sneldienst 416 (Turnhout-Wechelderzande-Antwerpen). “De klachten komen ook bij ons terecht en wij eisen dan ook dat De Lijn dringend maatregelen neemt”, zeggen burgemeester Harry Hendrickx (DBM) en schepen Sanne Van Looy (N-VA) in Malle.

Handen in het haar

Een van de ‘slachtoffer’ is het gezin van Debbie Devolder-Verhagen uit Wechelderzande (Lille). De drie tieners van het gezin nemen normaal de bus naar school. Tot enkele dagen geleden had Debbie al ettelijke keren naar De Lijn moeten bellen. “Bussen reden gewoon voorbij de halte of kwamen niet opdagen”, zegt Debbie. “Voor de jongste proberen we nu met andere ouders te carpoolen, maar uiteindelijk betalen we wel 435 euro aan abonnementen. Voor dat bedrag mag je er toch op rekenen dat je kinderen van en naar school geraken. Als je dan naar De Lijn belt, krijg je alleen een bevestigend antwoord. Of een diepe zucht met het antwoord dat ze geen chauffeurs vinden.”

Veiligheid

Dergelijke verhalen duiken dus niet alleen in Wechelderzande op, maar ook in Zoersel en Malle. “Scholieren en werknemers komen te laat aan op school of op hun werk en ze worden bovendien dan ook nog eens nauwelijks of niet geïnformeerd”, zegt schepen van mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA) van Malle. “Want het probleem is dat de bussen die niet komen opdagen wel gewoon op de aankondigingsborden staan of in de mobiele app van De Lijn.” Maar Sanne Van Looy krijgt ook klachten over de kwaliteit van de ritten. Iets wat ze zelf ook al aan den lijve kon ondervonden. “Als de bussen dan wel rijden, zitten ze dikwijls overvol. Gevolg is dat je opeengepakt zit of staat in een bus die dan vaak nog over de autosnelweg moet. Naast het gebrek aan comfort uiten we vooral onze bezorgdheid over de veiligheid van zulke ritten.” Dus kroop de gemeente Malle in de pen en stuurde het een gepeperde brief naar De Lijn. “We willen mensen aanmoedigen om vaker het openbaar vervoer te nemen”, zegt burgemeester Harry Hendrickx. “Maar als de bussen niet stipt rijden en de kwaliteit ondermaats is, heeft dat weinig zin. Wij dringen dan ook aan op onmiddellijke actie, want op dit moment is het openbaar vervoer geen aantrekkelijk alternatief.”

Geen toverspreuk

En De Lijn? Die slaat mea culpa. “Vooral in die regio worden we geconfronteerd met veel concurrentie van andere busmaatschappijen en is het moeilijk om buschauffeurs te vinden en/of te houden”, zegt Inge De Bruyn. “We zitten zelf ook verveeld met het fenomeen. We hebben al bekeken hoe we soepeler kunnen aanwerven zonder uiteraard te beknibbelen aan de opleiding, want vooraleer chauffeurs met mensen de baan op mogen moeten ze wel een degelijke opleiding krijgen. Het begint stilaan zijn vruchten af te werpen want we hebben extra mensen kunnen aanwerven. We hopen dan ook dat we binnenkort het probleem kunnen verhelpen, want dit is voor niemand leuk. Voor de gemeenten niet, voor de klanten niet en voor onze chauffeurs die rijden ook niet want zij krijgen – terecht misschien – te maken met misnoegde reizigers. Helaas hebben we geen toverspreuk om dit op 1-2-3 op te lossen.”