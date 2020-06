Exclusief voor abonnees

“Haal Leopold II uit het straatbeeld”: roep om standbeelden te verwijderen en straatnamen te wijzigen, klinkt steeds luider

Redactie

10 juni 2020

12u00

4

De controverse rond de standbeelden van Leopold II blijft aanhouden. Vorige week werd het omstreden monument in verschillende steden en gemeenten in brand gestoken of overgoten met rode verf. Ekeren heeft het gevandaliseerde standbeeld al verwijderd, maar ook in andere steden klinkt de roep om de koning uit het straatbeeld te verwijderen steeds luider. Maar ook militairen die onder de koning gediend hebben of andere monumenten die verwijzen naar het koloniale verleden wordt steeds meer geviseerd.