‘Eni-topman’ ook in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel WHW

27 november 2019

11u18 0 Een gewiekste oplichter is ook in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel voor tientallen succesvolle en minder succesvolle oplichtingspogingen. De man verdiende minstens 465.000 euro door zich voor te doen als de CEO van Eni.

De man, een Ivoriaanse dertiger, verzond mails in naam van de CEO van Eni (nu Eneco, red.). Hiervoor maakte hij ook aangepaste emailadressen aan. In deze mails werd verzocht om goederen -vaak elektronica-te kopen en of het mogelijk was een kredietlijn te openen. “Zouden we onze levering 15 dagen na verzending mogen financieren?”, klonk het. Omdat de handelaars ook een professioneel opgestelde bestelbon kregen en de bewuste mail uiterst nauwkeurig was ontworpen, hadden veel slachtoffers geen argwaan. De bedrijven gingen op de vraag in, leverden de bestelde goederen en stelden dan vast dat ze niet betaald werden. Nochtans ging het vaak om grote hoeveelheden elektronica. Negen Belgische bedrijven werden zo opgelicht, voor een totaalbedrag van 465.000 euro. Ook zaakvoerders uit Asse, Antwerpen, Nieuwpoort en Overpelt trapten in de val. Het parket meent dat er in België nog minstens 33 gelijkaardige pogingen en nog tientallen gelijkaardige feiten in binnen- en buitenland waren.

Schoenen

Uiteindelijk zou zijn ijdelheid hem de das omdoen. Op basis van het onderzoek naar de emailadressen kwam 1 valse naam naar boven. Die naam bleek wel gelinkt aan een Facebookaccount. Op het bewuste account werd dan nog regelmatig gepronkt met luxeartikelen. Op een van de foto’s toonde hij zijn pas gekochte luxeschoenen. Op het garantiebewijs - dat ook zichtbaar was - stond bovendien zijn echte naam. De verkoopster kende hem bovendien als ‘hun beste klant’ en wist waar hij verbleef. Zo kon de man opgepakt en veroordeeld worden.

Klein radertje

In eerste aanleg ontkende hij resoluut iets te maken te hebben gehad met de oplichting. In beroep -nu met een advocaat- was hij van strategie veranderd en had hij deels de betichtingen toegegeven. “Ik was wel slechts een klein radertje in het grotere geheel”, klonk het. Het hof van beroep was niet overtuigd door die uitleg en beschouwde de man op zijn beurt als een leidend figuur, en legde hem dezelfde straf op als de correctionele rechtbank.