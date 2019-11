‘Amateur’ krijgt 4 jaar cel voor 6 inbraken WHW

28 november 2019

17u14 0 Een 19-jarige Marokkaan is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 6 inbraken of inbraakpogingen in de Stationsstraat te Liedekerke. Samen met een minderjarige en een derde onbekende dader ging de man wel heel amateuristisch tekeer. Bovendien was hij nog maar 4 dagen vrij nadat hij een celstraf voor inbraken had uitgezeten.

In de nacht van 27 op 28 augustus belden bewoners van de Stationsstraat meermaals de hulpdiensten omdat ze drie mannen lawaai hoorden maken. Agenten kwamen ter plaatse en zagen het trio aan een kledingwinkel. Een van de daders vluchtte meteen weg en daardoor konden enkel de 19-jarige beklaagde en een minderjarige kompaan opgepakt worden. Opvallend; de armen en handen van beiden hingen vol bloed. Wat bleek? Ze hadden trachten in te breken in de winkel door de glazen deur met hun handen open te slaan. Dat het om pure amateurs ging bleek ook uit hun ondervraging. “We hadden het koud en wilden daarom kleren stelen”, klonk het tegen de politie. Een vreemde opmerking, zeker omdat het 29 graden was geweest die dag.Even daarvoor waren ze een meubelzaak binnengedrongen. Daar hadden ze zich aan een tafel gezet en rustig een colaatje gedronken. Zelf wist hij er niet al teveel van; “Ik was zeer dronken en heb er spijt van”, sprak hij tot de rechter. De man was op het moment van de feiten pas 4 dagen vrij nadat hij een eerdere straf voor inbraken had uitgezeten. “Het is duidelijk dat straffen die niet uitgevoerd worden geen enkel effect hebben”, aldus de rechter die hem daarom een stevige effectieve celstraf gaf.