“Als ik het moeilijk krijg dan grijp ik naar de fles” Christophe Maertens

18 juni 2019

10u24 0 De 35-jarige N.V. uit Ieper riskeert door de rechter naar de gevangenis te worden gestuurd voor een aantal feiten. “Als die dame het moeilijk krijgt, grijp ze naar de fles, met alle gevolgen van dien.”

N.V. moet zich op de rechtbank van Ieper onder meer verantwoorden voor het kapot maken van de deur van café Charlie Brown in Ieper bij een incident. Daarnaast is er sprake van geweld tegen haar partner – ze beet in zijn vinger – weerspannigheid en smaad tegen de politie en een diefstal in de Colruyt. Ook had ze op een bepaald moment een zakmes bij zich, wat neerkomt op verboden wapendracht. De vrouw blijkt in het verleden al een serieus drugsprobleem te hebben gehad. “En als ze het nu moeilijk heeft, grijpt ze naar de fles”, zegt advocate Christine Onraet, die de beklaagde verdedigt. “We vragen een straf met voorwaarden.” N.V. zegt spijt te hebben van wat ze allemaal uitspookte. “Het enige wat ik wil is mijn kind terugzien, dat is nu bij de vader en ik heb geen bezoekrecht.” “U hebt duidelijk structuur nodig”, reageerde de rechter. Vonnis op 23 juli.