Zweed (41) krijgt 10 jaar voor onlineverkrachting

De rechtbank in het Zweedse Uppsala heeft een 41-jarige man tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens onlinemisbruik van minderjarigen. De rechter verklaarde hem onder meer schuldig aan verkrachting.

De man maakte met zijn computer contact met jonge meisjes uit de Verenigde Staten, Canada en Schotland, bericht de Zweedse krant Aftonbladet. De man dwong ze tot seksuele handelingen voor een webcam en gaf daarvoor instructies via Skype. Volgens de aanklager dreigde hij foto's van de meisjes online te plaatsen, of de meisjes of hun familie te vermoorden of verwonden. In totaal kon de politie 27 slachtoffers identificeren, van wie er achttien jonger waren dan vijftien jaar.

Volgens de Zweedse wet is verkrachting niet beperkt tot fysiek contact tussen dader en slachtoffer. De aanklager voerde aan dat de man in deze zaak verder was gegaan dan in gevallen waarvoor hij eerder, in 2009, werd veroordeeld.