Zuid-Korea maakt als eerste eind aan machtspositie Apple en Google

Zuid-Korea gaat als eerste land een einde maken aan de machtspositie van Apple en Google op het gebied van betalingen op hun mobiele platforms. Een bedrijf als Epic Games zou na invoering van een nieuwe wet klanten in een spel als Fortnite direct kosten in rekening mogen brengen en daarbij Apple en Google mogen omzeilen. De wet wordt naar verwachting maandag aangenomen.

De wet wordt in Zuid-Korea de ‘anti-Google-wet’ genoemd omdat die in reactie op een besluit van Google tot stand lijkt te zijn gekomen. In oktober wilde Google in Zuid-Korea een commissie van 30 procent invoeren op aankopen in zijn appstore. Daarvoor gold een jarenlange vrijstelling.

Apple en Google beheren met hun besturingssystemen samen het grootste gedeelte van de smartphones ter wereld. De bedrijven rekenen ontwikkelaars van apps doorgaans 30 procent commissie op verkopen in hun appstores en verbieden alternatieve betaalmethoden.

De maatregelen van Seoul zouden volgens kenners een precedent kunnen vormen in landen als India en de Verenigde Staten. “Wetgevers en procesadvocaten in Noord-Amerika en Europa onderzoeken ook de factureringsregels van de appstores, en de overheersende politieke stemming is vijandig geworden tegenover de enorme hoeveelheid macht die in handen is van de grote techbedrijven”, zegt analist Guillermo Escofet van analistenbureau Omdia.

Apple en Google zijn tegen de nieuwe wetgeving. Google noemde het wetgevingsproces in Zuid-Korea eerder “gehaast”. Apple heeft gezegd dat de wet ouderlijk toezicht, privacy en vertrouwen zullen ondermijnen.

Fortnite

Er is al lang veel kritiek op Apple en Google vanwege de hoge commissies. De kwestie leidde tot een slepende rechtszaak tussen techconcern Apple en Epic Games, vooral bekend van schietspel Fortnite. Epic beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag en machtsmisbruik. Epic besloot vorig jaar een eigen betalingssysteem in zijn app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en verwijderde de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Een Amerikaanse rechter buigt zich momenteel over die zaak.