Zuid-Korea eerste land ter wereld met 5G-internet

04 april 2019

10u59

Zuid-Korea krijgt als eerste land in de wereld 5G-internet, de opvolger van het huidige mobiele internet. Provider SK Telecom biedt het landelijk dekkende netwerk vanaf vandaag aan. Smartphonemaker Samsung levert een bijbehorend toestel dat ervoor geschikt is. Dat betekent dat Zuid-Korea de strijd met rivalen als China, Japan en de Verenigde Staten heeft gewonnen.

5G-internet was al wel beschikbaar in een aantal steden. Zo activeerde de Amerikaanse provider Verizon woensdag zijn 5G-netwerk in de steden Chicago en Minneapolis, hoewel dat netwerk alleen te gebruiken is voor klanten met één specifieke telefoon die een speciale aanvulling op hun abonnement hebben gekocht. Landelijke 5G-dekking was er nog niet.

5G is veel sneller en betrouwbaarder dan de huidige 4G-netwerken. Bovendien kan 5G meer verbindingen tegelijk verwerken. Zo moet het de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto's en het internet der dingen.



In België zijn de verschillende regeringen er vorige week opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de veiling van de licenties voor 5G. Het dossier blijft geblokkeerd over de verdeling van de opbrengst.

