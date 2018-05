Zuckerberg speelt nu ook Cupido en heeft daar een heel goede reden voor Hoe sociale media stilaan manusje-van-alles worden Fien Tondeleir

02 mei 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 iHLN Facebook speelt voor Cupido en dat doet de concurrentie beven. Al voorspellen experts geen aardverschuiving. "We gaan er niet anders door daten", denkt experte Lara Hallam. " Zuckerberg wil gewoon dat jongeren weer meer tijd spenderen op zijn platform", luidt het dan weer bij professor Nieuwe Media, Lieven De Marez (UGent).

Dat het al een turbulent jaar is geweest, begon Mark Zuckerberg dinsdagavond in San José, Californië, waar de Facebooktopman - zoals de traditie het wil - een aantal nieuwigheden losliet op het publiek. De CEO, in een doodgewone blauwe trui, voelde zich als een vis in het water. Het was een heel andere Zuckerberg dan de deemoedige in maatpak die goed twee weken geleden het vuur aan de schenen werd gelegd in een marathonzitting voor de Amerikaanse senaat. "We hebben fouten gemaakt", herhaalde hij over het grote datalek. En hij beloofde "te zullen blijven bouwen". In de rand daarvan werd ‘Clear History’ voorgesteld, een tool die het mogelijk maakt je browsegeschiedenis te wissen.

Monden vielen niet open. Dat gebeurde dan weer wel toen Zuckerberg over 'Dating' begon.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN