Zo zou de nieuwe Datingapp van Facebook eruit gaan zien KVDS

05 augustus 2018

13u42

Bron: TechCrunch, Twitter 2 iHLN Het personeel van Facebook is de nieuwe datingapp van het sociale mediabedrijf aan het uittesten en het lijkt erop dat er een en ander uitgelekt is over hoe die er zal gaan uitzien. De nieuwe service werd in mei aangekondigd door CEO Mark Zuckerberg en zou mensen op een duurzame manier samen moeten brengen. Facebook heeft nog niet gereageerd op vragen over de echtheid van de lekken, maar zegt wel dat het de app wel degelijk aan het testen is.

Volgens de gespecialiseerde website Techcrunch zou Dating – zoals de service gaat heten – geen aparte app worden, maar een onderdeel van de bestaande Facebookapp.

Screenshots

Techspecialiste Jane Manchun Wong postte op Twitter enkele screenshots van de schermen waar je door zal moeten om in te schrijven voor de service. Alleen mensen die ook ingeschreven zijn voor Dating kunnen je profiel überhaupt zien. En dat zal niet gedeeld worden in je nieuwsfeed.





Je zal onder meer kunnen kiezen of je huidige Facebookvrienden je profiel kunnen lezen of niet. En of gebruikers die gemeenschappelijke vrienden hebben met jou het kunnen zien.

Voor je geslacht of het geslacht van gebruikers met wie je in contact wil komen, kan je niet alleen ‘man’ en ‘vrouw’ aanduiden, maar ook ‘transman’, ‘transvrouw’ en ‘niet binair’. Er wordt ook gevraagd naar waar je woont, zodat de app gebruikers kan voorstellen in jouw buurt. “Beetje nerveus of weet je niet hoe je het ijs moet breken? Facebook helpt je ook met het feature ‘Conversation Starter’”, aldus nog Wong. (lees hieronder verder)

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX Jane Manchun Wong(@ wongmjane) link

Op basis van de informatie die je achterlaat op Facebook, zal de dienst je potentiële matches voorstellen. Als je geïnteresseerd bent in iemand, zal je die een bericht kunnen sturen via Messenger of WhatsApp. Van swiping zoals op Tinder zal er dus geen sprake zijn.

Opgelet, volgens Techcrunch zou er een limiet staan op het aantal mensen in wie je interesse kan tonen. Dat zou moeten voorkomen dat je zomaar iedereen aanduidt die je ziet. Iemand blokkeren op Dating zou die persoon niet automatisch ook blokkeren op Facebook.

Meerderjarigen

De nieuwe service zou alleen openstaan voor meerderjarigen en gratis zijn. Er zouden voorlopig geen plannen zijn om een ‘premium’-versie aan te bieden tegen betaling.