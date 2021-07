Zo voorkom je dat je ooit nog een mailbijlage vergeet

De meeste grote maildiensten hebben inmiddels een functie die je herinnert om een bijlage toe te voegen. Schrijf je het woordje ‘bijlage’ of ‘attachment’ in een bericht en wil je hem zonder bestand verzenden? Dan springt een notificatie in beeld. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt bij de populairste diensten.

Gmail

Bij Gmail staat de bijlageherinnering standaard ingeschakeld. Je wordt automatisch herinnerd een bijlage toe te voegen als je de woorden ‘zie de bijlage’ in een mail gebruikt. Dat werkt wel niet bij simpelere varianten zoals ‘zie bijlage’ of alleen het woord ‘bijlage’.

Outlook

Outlook heeft zowel in zijn app als op de website een herinnering voor bijlagen, die je kunt in- of uitschakelen in de mailinstellingen. Je klikt dan op het tandwiel, drukt onderin op de optie voor alle instellingen en gaat naar de optie ‘Bijlagen’. Daar kun je een vinkje zetten achter ‘Waarschuw me wanneer ik een bericht verzend waarin de bijlage mogelijk ontbreekt’.