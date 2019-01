Gesponsorde inhoud Zo regelt Philips Hue de verlichting in huis wanneer je weg bent aangeboden door Philips Hue

06 januari 2019

14u52

Bron: Philips Hue 0 iHLN Met Met Philips’ Hue lampen stel je via een app de verlichting in huis bij zoals jij dat zelf nodig vindt. Maar het werkt ook wanneer je niét thuis bent. Hier zijn vijf manieren waarop Hue lichtroutines je huis aangenamer én veiliger kunnen maken, ook zonder je aanwezigheid

1 - Welkom thuis!

Het Hue systeem beschikt over zogeheten geofencing-mogelijkheden: de app detecteert op basis van je gps-gegevens dat je binnen een bepaalde straal van huis bent, zodat de lichten bij je thuiskomst aanspringen volgens een door jezelf ingegeven recept. Zo is het meteen gezellig wanneer je arriveert.

2 - Doe ‘alsof’ je thuis bent

Een huis dat een bewoonde indruk maakt schrikt inbrekers af. Door een vooraf ingestelde lichtroutine in te schakelen vanaf een bepaald moment (nadat het buiten écht donker is geworden, bijvoorbeeld) zorg je ervoor dat het lijkt alsof je gewoon thuis zit, terwijl je eigenlijk een avondje uit bent. Het geringe energieverbruik van de Hue lampen rechtvaardigt dat ook: het zijn led-lampen, wat betekent dat ze een tiende van het verbruik van een oude gloeilamp hebben. In Relax-stand, zeg maar het meest ‘huiselijke’ lichtrecept, heeft de Philips Hue maar zo’n 4,2 watt elektriciteit nodig.

3 - Bedien alles vanop een afstand

Het hele idee van een smart home is natuurlijk dat alle technologie in huis ook vanop een afstand kan worden bediend. Hue lampen communiceren met je smartphone, van waar ter wereld dat je je ook bevindt. Dat is nog een andere manier om ongewenste gasten af te schrikken. Evengoed kun je natuurlijk vanop een afstand je lichtroutines aanpassen.

4 - Koppel Hue aan je alarmsysteem

Je kunt nog een stap verder gaan, en je Hue lampen leren samenwerken met je andere internet of things-technologie in huis. Die combinaties scheppen nieuwe mogelijkheden. Koppel je Hue lampen bijvoorbeeld aan een Nest Cam, en je lichten in huis springen aan wanneer die slimme beveiligingscamera een ongewenst individu in de buurt van je woning opmerkt. Philips Hue communiceert verder met alle gangbare smart home-platformen, zoals ZigBee, IFTTT, Google Assistant en Apple HomeKit. Zo helpt je voorgeprogrammeerde verlichting je om alarm te slaan, of de ongewenste bezoekers af te schrikken, wanneer er een inbraak gebeurt.

Bekijk hier alle prijzen van Philips Hue