Zo is jarig internet 50 jaar geleden ontstaan, grondlegger is vandaag teleurgesteld

29 oktober 2019

15u15

Bron: ANP 3 iHLN Reizen. Boodschappen doen. Films kijken. Autorijden. Onderweg naar huis alvast de verwarming aanzetten. Vrijwel ons hele leven speelt zich tegenwoordig online af, en dat zal alleen meer worden met de komst van 5G en quantuminternet. Die digitale wereld is nu jarig. Precies vijftig jaar geleden, op 29 oktober 1969, maakten de eerste twee computers verbinding met elkaar. Eén van de grondleggers van het jarig internet toont zich niet erg gelukkig met de gang van zaken vandaag.

De eerste gekoppelde computers stonden in Californië. Ze waren gebouwd door drie 'vaders van het internet: Bob Kahn, Leonard Kleinrock en Vint Cerf.



De wetenschappers werkten aan een project van het Amerikaanse ministerie van Defensie, ARPAnet genaamd. Hun student Charley Kline was degene die de eerste online boodschap stuurde. Vanaf de universiteit van Los Angeles stuurde hij een opdracht naar een computer honderden kilometers verderop, op een universiteit in Stanford bij San Francisco.

Fout

Die boodschap moest uit vijf letters bestaan: LOG IN. Na twee letters ging het echter al mis. De computersystemen liepen vast. Iemand had een fout gemaakt in de code. Een uur later was dat hersteld en werd de verbinding alsnog gelegd. Het lukte Kline om in te loggen op een computer honderden kilometers verderop. Hij was aangekomen op een plek waar hij zelf niet was. Wat dat betekende, drong op de avond zelf nog niet door tot Kline en de anderen, dat besef kwam pas later.

Wereldwijde web

Het internet was tientallen jaren lang primitief. Computers stuurden berichten naar elkaar, maar echt samenwerken konden ze niet. Rond 1990 kwam de volgende vooruitgang. De Brit Tim Berners-Lee ontwikkelde de 'auto' waarmee mensen over internet konden rijden: het wereldwijde web. Ook bouwde hij er een protocol voor (http) en een computertaal (html). In augustus 1991 zette Berners-Lee de eerste website ter wereld online, die nog steeds in de lucht is.

Rond 1994 ontstond een interneteconomie. Bedrijven als Amazon werden opgericht, de Netscape-browser kwam op de markt en de eerste spammail werd verstuurd. Vanuit het niets werden mensen schatrijk. De zeepbel knapte, maar internet overleefde. Inmiddels zitten miljarden mensen op internet, evenals honderden miljoenen slimme apparaten.

Teleurgesteld

Na vijftig jaar internet is grondlegger Kleinrock teleurgesteld. Samenwerking veranderde in concurrentie; internet bracht cybercrime en cyberspionage, en burgers worden overal in de gaten gehouden. "Ons uitgangspunt is samen te vatten in woorden als ethisch, open, vertrouwd, gratis, gedeeld. Niemand wist waar ons onderzoek toe zou leiden, maar deze principes waren ons baken. We hebben niet voorzien dat de donkere kant van internet zich zo fel zou laten zien", schreef Kleinrock vandaag in de Los Angeles Times.