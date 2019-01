Gesponsorde inhoud Zo helpt Philips Hue je doorheen de dag Aangeboden door Philips Hue

06 januari 2019

14u52

Bron: Philips Hue 0 iHLN Met Met Philips Hue stel je lichtroutines in naargelang je gevoel, de sfeer in huis, of de activiteiten die je thuis aan het uitvoeren bent. Maar hoe gaat dat dan concreet? Hier zijn een paar ideeën.

1 - Opstaan

Zeker in de wintermaanden, wanneer het ‘s morgens nog donker is, kan het een hele opdracht zijn om wakker te geraken. Met een speciaal lichtrecept in de Philips Hue app kun je de lichtsterkte en de kleur van een zonsopgang nabootsen, zodat je op een heel natuurlijke manier wordt gewekt en rustig in je ochtendroutine geraakt. Dat recept geldt dan meteen voor alle vertrekken waarin er Hue lampen geïnstalleerd zijn. Zo krijg je meteen de juiste energie zonder dat te fel licht je bruuskeert.

2 - Energie tijdens het werk

Dagje thuiswerken? dan zet je het Concentrate-lichtrecept aan, of een daarop lijkende instelling die je zelf hebt samengesteld. Op die manier komt er een helder wit licht in de ruimte, dat je geest meteen op scherp stelt (en houdt).

3 - Lezen

Wanneer je in de vroege avond wat wilt lezen, kun je het daartoe bestemde lichtrecept in de Hue app kiezen. Dat geeft niet meer het heldere witte licht van de Concentrate-modus, maar je lampen leveren wel een gloed af die scherp genoeg is om de tekst op de pagina’s te kunnen lezen zonder dat je ogen al te veel moeite hoeven te doen.

4 - Relax

Wanneer je ‘s avonds gewoon achterover wilt liggen, kies je de Relax-modus: die geeft een beel beduusd licht af, in een zacht sluimerend, gebroken wit. Precies het rustgevende halo dat je misschien nodig hebt in de woonkamer, na een lange en vermoeiende dag.

5 - Verregaande entertainmentmogelijkheden

Natuurlijk kan het ook wat gekker met de kleuren die je Hue lampen afleveren. Heb je een onvoorbereid feestje met vrienden, of wil je aangepast licht wanneer je een film of tv-serie wilt kijken of wilt gamen? Daar zijn precies aangepaste lichtrecepten voor. Wanneer je een Ambilight-tv hebt kun je je Hue systeem daarmee synchroniseren, zodat de hele woonkamer wordt getooid in de kleuren die er op het scherm te zien zijn.

