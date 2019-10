Zo gebruik je jouw zelfontworpen memoji-stickers in berichten ttr

17 oktober 2019

12u25

Bron: Emojipedia 0 iHLN Apple heeft er met iOS13 voor gezorgd dat er overal memoji-stickers opduiken. Een memoji is een soort cartoonachtig poppetje, dat jij helemaal zelf naar jouw evenbeeld kunt creëren. Met iOS13 is het mogelijk om memoji’s verder te personaliseren met allerlei accessoires, zoals AirPods en oorbellen. Ook kun je ze als stickers toevoegen in berichten. Hoe maak je zo’n memoji? En waar vind je de gloednieuwe stickers? We leggen het hieronder voor je uit.

Wie een memoji-sticker wil gebruiken, moet natuurlijk eerst een memoji maken. Hoe doe je dat? Open de berichten-app. Tik daarna op het memoji-icoon, dat vind je boven het toetsenbord in de app. Scroll helemaal naar links en klik op het plusteken. Hier kun je een digitale versie van jezelf creëren. Er zijn verschillende hippe kapsels, gezichtsvormen, ogen, lippen en accessoires waaruit je kunt kiezen.

Apple heeft in iPadOS en iOS13 enkele nieuwe functies voor memoji toegevoegd. Zo kun je jouw creaties nu een feestelijke look geven met eyeliner of lippenstift. Daarnaast zijn er ook nieuwe accessoires, zoals AirPods en hoofddeksels. Als je helemaal tevreden bent, klik dan op ‘gereed’.

Zo gebruik je memoji-stickers

Voordien kon je bewegende memoji’s gebruiken in iMessage of tijdens een FaceTime-gesprek. Op die manier kon je jezelf verstoppen achter een soort digitaal masker. Met iOS13 zijn memoji’s nu ook beschikbaar als sticker, waardoor je in berichten kunt reageren met je virtuele ik. Je hoeft de memoji’s niet met je gezicht te animeren, maar kiest verschillende varianten die je als sticker kunt gebruiken in berichten-apps zoals WhatsApp of Facebook Messenger.

Tik in de berichten-app op het tekstveld, waar je het memoji-icoon kunt vinden. Hieronder vind je alle memoji’s die jij hebt gecreëerd. Leg je vinger op de sticker, sleep deze naar het bericht en laat los om te plakken. In WhatsApp vind je enkele stickers aan de linkerkant van de gewone emoji’s. Tik op het klokicoon en veeg naar links om een karakter uit te kiezen. Wil je meer opties zien? Dan kun je rechtsonder op de knop met de drie bolletjes klikken.

Naast de memoji-stickers kun je op het toetsenbord ook animoji-karakters vinden, zoals een huilende octopus of een lachende koe. Apple heeft vijftien varianten met uiteenlopende gezichtsuitdrukkingen gemaakt.