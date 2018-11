Zo blijf je geconcentreerd in het smartphonetijdperk Marieke de Ruijter

09 november 2018

13u36

Bron: Het Parool 1 iHLN Hoe concentreren we ons met al die afleiding op de smartphone? Hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stigchel (38) schreef er een 'bijna optimistisch' boek over en geeft tips.

Tussendoor even een kattenfilmpje kijken, scrollend door de Facebookfeed de plot van je favoriete serie missen, snel dat appje beantwoorden tijdens het autorijden.



Over de smartphone en sociale media die altijd en overal de aandacht opeisen zijn de afgelopen jaren veel alarmerende beweringen gedaan. Zo zou ons IQ volgens Brits ­onderzoek met tien punten dalen elke keer dat we onze mail checken en lijden we volgens psychiater Manfred Spitzer massaal aan digitale dementie.

Spijtoptanten van de techbedrijven in Silicon Valley waarschuwen steeds ­vaker voor de donkere kanten van de technologische revolutie.



Zelfs elektronicabedrijven en appontwikkelaars moedigen ons aan om de telefoon wat vaker weg te leggen met applicaties als 'schermtijd' en 'Forest' - dat een boompje laat groeien zolang je niet op je telefoon kijkt.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN