Zeventien keer meer verzekeringsclaims voor cybercrime dan vijf jaar geleden

20 maart 2019

01u28

Bij Belgische ondernemingen zijn er zeventien keer meer verzekeringsclaims voor cybercrime dan vijf jaar geleden. Dat blijkt vandaag uit een marktanalyse van Hiscox. De verzekeraar gaat bedrijven preventief helpen bij het trainen van hun personeel, want menselijke fouten liggen vaak aan de basis.

Hiscox voerde een marktanalyse naar cybersecurity uit en verzamelde cijfers over het stijgende aantal schadeclaims en de toename van bedrijven die zich daartegen verzekeren. De nood aan een goede bescherming tegen cybercrime gaat in hand in hand met de stijging.

Tussen 10 en 20 procent van de Belgische ondernemingen is vandaag verzekerd tegen cybercrime. Het aantal schadeclaims van ondernemers die in 2018 met cybercriminaliteit te maken kregen, ligt zeventien keer hoger dan vijf jaar geleden. De verwachting is dat de komende acht jaar tien keer meer bedrijven zich zullen verzekeren tegen cybercrime. Dat blijkt uit het marktonderzoek van Hiscox. Vorig jaar behandelde de verzekeringsmaatschappij duizend cyberclaims.

“Menselijke fout”

Bij 67 procent van de claims ligt een menselijke fout aan de basis van de cybercrime. Daarom start Hiscox met preventieve online trainingen bij bedrijven om het risico op een cyberincident sterk te verlagen.

"Bedrijven beschikken over meer data dan ooit tevoren en vaak behoren die toe aan hun klanten en leveranciers. Een cyberincident kan grote financiële gevolgen hebben, los van de reputatieschade", zegt Jeremy D'Hondt van Hiscox.