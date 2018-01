Zes jaar geleden viel politie zijn huis binnen. Nu trouwt Kim Dotcom met studente en eist miljarden schadevergoeding hr

22 januari 2018

15u37

Bron: ANP 2 iHLN Kim Dotcom, de grote man achter de site MegaUpload, gaat in de tegenaanval. Hij eist een grote schadevergoeding van de Nieuw-Zeelandse regering die in 2012 binnenviel op zijn mansion. In de claim staat geen bedrag, maar op Twitter zegt hij dat het gaat om miljarden. Hij vierde de verjaardag van de inval met een huwelijk.

Dotcom runde vanuit Nieuw-Zeeland de site MegaUpload, waar mensen films, liedjes en games konden verspreiden. In januari 2012 werd het netwerk uit de lucht gehaald. Agenten vielen zijn enorme landhuis bij Auckland binnen en namen onder meer twintig exclusieve auto's in beslag. Dotcom en zijn collega's, onder wie Zwollenaar Bram van der Kolk, werden opgepakt. Nieuw-Zeeland wil ze uitleveren aan de Verenigde Staten, waar ze mogelijk worden vervolgd voor auteursrechtenschendingen, witwassen en fraude. Die zaken lopen nog.

Acht miljard euro

Dotcom zegt dat er fouten zijn gemaakt bij de hele zaak. MegaUpload zou nu ruim 8 miljard euro waard zijn geweest, heeft hij laten uitrekenen, en hij was voor 68 procent eigenaar. Dat geld is hij nu kwijt, net als andere inkomsten.

De 44-jarige Dotcom werd in Duitsland geboren als Kim Schmitz. In 2005 liet hij zijn achternaam officieel veranderen in Dotcom. Hij heeft de zesde verjaardag van de inval zaterdag gevierd met een huwelijk. Hij trouwde met de studente Elizabeth Donnelly. Dotcom heeft al vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk: Kaylo, Kimmo, Kobi, Keera en Kylee.

