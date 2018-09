Zelfrijdende Apple-auto betrokken in ongeluk TDV

01 september 2018

14u58

Eind vorige maand heeft er een ongeluk plaatsgevonden met een zelfrijdende auto waar computergigant Apple testen mee uitvoerde. Dat bevestigt het bedrijf zelf.

Tot nog toe gaf Apple nooit publieke details over haar project rond zelfrijdende auto's. Vorig jaar kreeg Apple een vergunning om in Californië tests uit te voeren met zelfrijdende auto’s op de openbare weg.

De testauto waar Apple mee experimenteerde, blijkt een Lexus RX te zijn. Op 24 augustus ontstond er een aanrijding met een Nissan Leaf. Apple's testauto zou op het moment van de aanrijding een snelheid van nog geen 1 mijl per uur - of nog geen 2 kilometer per uur - gehaald hebben.

Het ongeluk gebeurde toen de wagen vertraagde en wachtte op voldoende ruimte om tussen het andere verkeer in te voegen, niet ver van het hoofdkwartier in Silicon Valley. Beide auto’s raakten beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een woordvoerder van Apple bevestigde het incident, maar weigerde verdere details te geven. Het is ook nog niet duidelijke welke auto in fout was.