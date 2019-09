Youtube verwijdert recordaantal video's die "aanzetten tot haat" ADN

03 september 2019

16u31

Het aantal video's dat Youtube heeft verwijderd voor het "aanzetten tot haat", is het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd tot meer dan 100.000. Dat schrijft Susan Wojcicki, CEO van Youtube, in een blogbericht vandaag. In dezelfde periode werden meer dan 17.000 Youtubekanalen geblokkeerd en werden meer dan 500 miljoen commentaren op video's verwijderd voor haatdragende inhoud.

Volgens Wojcicki is het aantal views van video's met verboden inhoud het afgelopen anderhalf jaar met 80 procent gedaald. Dat komt omdat Youtube enorm heeft ingezet op het verwijderen van deze video's, aldus Wojcicki. In totaal heeft moederbedrijf Google meer dan 10.000 medewerkers ingezet om inhoud te verwijderen die in strijd was met de richtlijnen van het videoplatform. Naast "hate speech", zijn de richtlijnen ook bedoeld om schendingen van het auteursrecht, geweld en seksuele uitingen te voorkomen.

De medewerkers van Google worden door een computerprogramma ondersteund bij het detecteren en verwijderen van verboden inhoud. In totaal zou Youtube 9 miljoen video's hebben verwijderd in het afgelopen kwartaal. Volgens het blogbericht werd 87 procent daarvan al gedetecteerd door het algoritme alvorens het werd gecontroleerd door een medewerker. Bovendien zou 80 procent van de video's die door het algoritme werden geïdentificeerd, al verwijderd zijn voordat ze nog maar een keer werden bekeken.

Youtube werd in het verleden al meermaals beschuldigd dat het niet snel genoeg video's met verboden inhoud verwijderde. Langs de andere kant krijgt het ook de kritiek dat het soms te snel video's verwijdert.