YouTube verwijdert kanaal van 14-jarig (!) meisje wegens extreem haatzaaien Techredactie

06 augustus 2019

18u22

Bron: AD.nl 0 iHLN YouTube heeft het extreemrechtse kanaal van de 14-jarige ‘Soph’ verwijderd. Het Amerikaanse meisje verzamelde bijna een miljoen volgers met het plaatsen van haatzaaiende content richting moslims en homo's. Dat meldt Buzzfeed News .

Volgens de site werd het account uit de lucht gehaald nadat het meisje een twaalf minuten durende video had geplaatst waarin ze tekeerging tegen de lhbti-gemeenschap. Het was volgens YouTube haar derde waarschuwing in negentig dagen tijd, waarbij de videodienst het kanaal volgens de eigen regels moet afsluiten. In de video refereerde Soph aan de manifesten die de daders van dodelijke schietpartijen plaatsten op de website 8chan. Ze zei ‘genoemd te willen worden in de manifesten’.

Eerder maakte Soph al video's over moslims die kinderen verkrachten en zei ze te hopen op een ‘Hitler voor moslims'. De YouTuber werkte overigens met een schrijver die nog altijd anoniem is. Even na het verwijderen van het kanaal postte de 14-jarige een foto op Twitter met een voorwerp dat leek op een geweer met het bijschrift: ‘ YouTube Headquarters, here I come’. Later zei ze een grap te maken met de foto.



Overigens had YouTube Soph al langer in het vizier. De 14-jarige kreeg al veel waarschuwingen van het bedrijf. Haar kanaal werd ook al inkomstenvrij gemaakt. Vervolgens bedreigde het meisje de CEO van YouTube met de dood, wat haar een schorsing opleverde.