YouTube verwijdert gewelddadige muziekvideo's op vraag van politie

29 mei 2018

14u37

De Britse politie heeft YouTube gevraagd tientallen muziekvideo's te verwijderen die misdaad in de hand zouden werken. Minstens de helft van de video's werd ook daadwerkelijk offline gehaald. Het gaat vooral om muziekclips waarin daden van geweld gedetailleerd beschreven worden.

Scotland Yard heeft YouTube in de afgelopen twee jaar gevraagd om vijftig tot zestig video's te verwijderen. Volgens de politie zouden de video's mee verantwoordelijk kunnen zijn voor de recente uitbraak van geweld in Londen. De stad wordt de afgelopen maanden onder andere geteisterd door willekeurige steekpartijen. YouTube ging in op de helft van de verzoeken van de politie en verwijderde zo'n dertig video's, meldt het persbureau Press Association.

Het gaat voornamelijk om opnames 'drill'-muziek, een genre dat afkomstig is uit Chicago. In de teksten van zulke nummers worden steekpartijen en moorden vaak tot in details beschreven en verheerlijkt. Ook wordt enthousiast over geweld tegen vrouwen en het gebruik van drugs gesproken.

Bendes

Er zijn ook bendes die zelf video's maken en via sociale media verspreiden om te wedijveren met andere bendes. Soms worden in de opnames leden van rivaliserende bendes met geweld bedreigd. "Het gaat om gebaren van geweld, met handsignalen waarin ze suggereren dat ze wapens afvuren en expliciete beschrijvingen van wat ze elkaar zouden aandoen", meldt een woordvoerder van de politie.

Een woordvoerder van YouTube heeft bevestigd dat het medium met onder meer de politie en de gemeente Londen samenwerkt in acties gericht tegen materiaal van bendes dat inbreuk maakt op You Tube-richtlijnen of die illegaal zijn.

