YouTube verwijdert filmkanaal van 16-jarige kindermoordenaar Redactie

25 februari 2019

22u39

Bron: AD.nl 0 iHLN YouTube heeft het account verwijderd van een Britse tiener die schuldig is bevonden aan de moord en het seksueel misbruik van een 6-jarig meisje. YouTube besloot daartoe uit respect voor de nabestaanden, bericht de krant The Scotsman.

Aaron Campbell (16) ontvoerde Alesha MacPhail vorig jaar op het Schotse eiland Bute. Haar lichaam werd teruggevonden in een bos. De dader, die volgens zijn moeder verslaafd is aan computerspelletjes, hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

117 verwondingen

Alesha werd zwaar door Campbell toegetakeld. De 117 verwondingen die de jongen haar toebracht, werden tijdens de rechtszaak omschreven als catastrofaal. Het meisje werd uiteindelijk door de jongen gewurgd. Haar dood werd door deskundigen toegeschreven aan ‘grote druk op haar gezicht en hals’.



“Ik ken geen recente zaken die zo veel walging hebben opgeroepen’’, sprak opperrechter Hugh Matthews. Volgens de magistraat heeft Campbell ‘een van de slechtste en kwaadaardigste misdaden’ gepleegd die de rechtbank ooit heeft gehoord. Matthews hield de tiener voor dat hij waarschijnlijk nooit meer vrijkomt.

In de rechtszaal werd duidelijk dat Campbell, kort nadat hij zijn slachtoffertje ontvoerde, verkrachtte en ombracht, op Facebook zijn medeleven toonde voor Alesha. Aaron likete een door vrienden geplaatst bericht met de titel ‘Alesha, always in our hearts’.

Beroemdheid

Verder bleek dat Campbell graag een YouTube-beroemdheid wilde worden. Hij had een serie filmpjes op YouTube gezet. Kijkers konden onder meer meekijken terwijl de tiener videogames speelde. Ook had hij een video geüpload waarop hij op een trampoline sprong. De beelden zijn inmiddels niet meer te zien.



Volgens YouTube waren de video's van Campbell niet in strijd met de gebruikersvoorwaarden, maar is toch besloten zijn account te verwijderen. “We leven mee met het slachtoffer en haar familie. We wensen hen vrede toe in deze ongelofelijk moeilijke tijd’’, zegt een woordvoerder.

