YouTube test goedkoper Premium Lite-abonnement zonder advertenties in Benelux

YouTube biedt bij wijze van test een Premium Lite -abonnement aan in onder meer de Benelux. Dat meldt Tweakers. Het abonnement kost 7 euro per maand en abonnees kunnen dan YouTube kijken zonder advertenties. Andere Premium-features ontbreken.

Met YouTube Premium Lite krijgen abonnees geen advertenties te zien bij YouTube-video’s en datzelfde geldt voor YouTube Kids. De YouTube Music-app is niet vrij van advertenties voor leden van het Lite-abonnement. Ook is het niet mogelijk om video’s in de achtergrond af te spelen op mobiele apparaten en downloaden voor offline gebruik is ook niet mogelijk met Premium Lite.

Experiment

Moederbedrijf Google test het nieuwe YouTube-abonnement in Nederland en België en in Scandinavische landen, bevestigt het bedrijf tegenover The Verge. Het Premium Lite-abonnement is in andere regio’s niet beschikbaar.

Premium Lite kost 7 euro per maand en daarmee is het abonnement 5 euro per maand goedkoper dan het reguliere YouTube Premium-aanbod. Volgens YouTube gaat het om een experimenteel abonnement en overweegt de dienst om zijn abonnementen aan te passen aan de hand van feedback van gebruikers.