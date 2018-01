YouTube maakt geld verdienen moeilijker: dit zijn de nieuwe regels hr

11u09

Bron: ANP, Financial Times 1 ANP iHLN YouTube verscherpt de regels waaraan mensen moeten voldoen om geld te kunnen verdienen aan de filmpjes die ze uploaden. Dat moet misbruik voorkomen. Kanalen moeten minstens duizend abonnees hebben en de filmpjes moeten in de laatste twaalf maanden minstens 4000 uur zijn bekeken. Pas dan deelt YouTube de inkomsten uit advertenties onder de filmpjes met de makers, zoals populaire vloggers.

Volgens YouTube moet de verandering voorkomen dat ,,spammers, imitatie-accounts en andere kwaadwillenden'' misbruik maken van anderen. Het geld dat niet naar de nepaccounts gaat, komt dan beschikbaar voor de makers, zodat zij een dikker belegde boterham kunnen verdienen.

De veranderingen komen er nadat vorig jaar al de criteria werden aangescherpt voor welke kanalen advertenties kunnen hosten. Dat werd toen beperkt tot mensen met minstens 10.000 weergaven gedurende hun hele leven.

12,5 miljoen dollar

Ook moederbedrijf Google verandert het beleid. Google heeft een apart kanaal, Google Preferred, met de belangrijkste vloggers, zodat potentiële adverteerders snel mensen zien met wie ze zaken kunnen doen. Een van die vloggers, Logan Paul - een YouTube-ster met bijna 16 miljoen abonnees - werd onlangs geschrapt na een filmpje in een Japans zelfmoordbos, met beelden van een stoffelijk overschot. In 2017 verdiende hij een slordige 12,5 miljoen dollar, waarmee hij een vierde plaats haalde in de top tien van de rijkste filmpjesmakers.

YouTube YouTube-ster Logan Paul in het Japanse 'zelfmoordbos'.

Voortaan worden alle filmpjes eerst nagekeken door medewerkers. Pas als ze zijn goedgekeurd, komen er advertenties bij te staan. Die controle zal enkele weken duren.