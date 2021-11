YouTube gaat het aantal dislikes van video's verbergen

gamerecensie Riders Republic is een racegame vermomd als een geflipte speeltuin voor extreme sporten

Ooit heb ik in een zotte bui een berg in Tirol beklommen met de mountainbike. Omhoog via de weg, omlaag langs de skipiste, die in de zomer vol koeien stond. Het was veelal met dichtgeknepen remmen, want zo ben ik dan weer wel, maar in mijn hoofd was het met een rotvaart. Riders Republic jaagt eenzelfde soort adrenalinerush na, maar uiteraard veel straffer en met veel meer dan gewoon een tweewieler.

8 november