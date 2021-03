YouTube bereikt maandelijks meer dan 7,5 miljoen mensen in België

Digitale woning ‘Mars House’ verkocht voor meer dan 400.000 euro

23 maart Een digitaal huis dat zich bevindt in een soort marslandschap, is verkocht voor 420.000 euro. De nieuwe eigenaar zal de woning kunnen verkennen met behulp van virtual reality of augmented reality. Kunstenares Krista Kim omschrijft haar werk als een “lichtsculptuur”.