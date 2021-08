Wordt ‘Far Cry 6’ jouw game dit najaar? Dit is wat je moet weten

Zal Far Cry 6 de game zijn waarmee je de koude najaarsmaanden zult doorkomen, of op zijn minst de eerste weken ervan? We geven een volle review tegen de lancering op 7 oktober, maar ondertussen hebben we al een uur of zeven in de game doorgebracht. Dit is wat je, na die speelsessie, absoluut moet weten volgens ons.

1 # Het zit weer vol kleurrijke figuren

Het Caraïbische eiland Yara zit te wachten op een revolutie. Maar die moet Dani Rojas, je naar keuze mannelijke of vrouwelijke hoofdpersonage, gelukkig niet alleen uitvechten. Je krijgt een hoop kleurrijke figuren om je heen, waarbij vooral de net iets te wereldwijze Juan Cortez (“ex-CIA, ex-KGB, ex-Mossad”) opvalt, naast de nogal extreem geharde rebellenleider El Tigre. Die niet eens een krimp geeft wanneer je protagonist hem in een cutscene een hard knietje tussen zijn benen zet. Evengoed kleurrijk is natuurlijk Antòn Castillo (gespeeld door Giancarlo Esposito), de despoot die met harde hand over het eiland heerst, en die zichzelf een geliefd heerser waant, hoewel er tanks door de straten van de hoofdstad rijden.

2 # De exotische wapens zijn niet allemaal top

Far Cry 6 is een soort ‘guerrillasimulator’, en de makers hebben uit gesprekken met Latijns-Amerikaanse ex-guerrillero’s ook een filosofie gepuurd die ze als rode draad konden nemen voor het wapenupgradesysteem in Far Cry 6: de filosofie heet ‘resolver’, wat zoveel wil zeggen als “meer doen met minder”. De wapens die je volgens dat principe bouwt zijn onder meer een vlammenwerper en een geweer dat ijzeren spijkers afvuurt. Een aantal van die wapens lijkt eerder aan de game toegevoegd voor de kolder dan dat ze impact hebben, dus je zult goed moeten kiezen. Sowieso hadden we meer met de zogeheten Supremo’s, rugzakken die bijvoorbeeld hittezoekende raketten kunnen afvuren.

Volledig scherm Je komt weer tal van kleurrijke figuren tegen in deze 'Far Cry'-game. Zoals guerrillastrijder Juan Cortez, die zeer bedreven is in het MacGyveren van nieuwe wapens. © Ubisoft

3 # Allemaal beestjes

Net als in andere Far Cry-delen kun je jezelf een dierlijke compagnon zoeken, en opnieuw kan dat een hond zijn. Maar waarom zou je genoegen nemen met een viervoeter als je een krokodil kunt meenemen in de strijd? Tijdens het merendeel van onze speelsessie lieten we ons vergezellen door Guapo, en die zette zijn bijtgrage tandjes met veel plezier in het weke vlees van Castillo’s soldaten. Iets later, tijdens een co-op-missie, kregen we ook het gezelschap van Chicharròn, een gepantserde vechthaan die evengoed tegen zwaarbewapende menselijke vijanden zijn mannetje kan staan.

4 # De Far Cry-vibe zit er weer helemaal in

Korte maar hevige shootouts, met veel gastanks, exploderende vaten en andere strategisch geplaatste decorstukken zodat zowat alles in je buurt in de hens kan gaan? Yep, het zit ook weer in Far Cry 6. Net als een (grote) plattegrond die je bolwerk na bolwerk moet veroveren op de slechterik. Een checkpoint op de weg, een militaire basis, een stuk luchtafweergeschut, een fort: ieder point of interest dat je inneemt door alle aanwezige troepen van Castillo te doorzeven, brengt je dichter en dichter bij het moment waarop je oog in oog met de slechterik komt te staan. Al zullen hijzelf en zijn luitenanten – ook weer helemaal op z’n Far Cry’s – geregeld onverwacht opduiken terwijl je de wereld naar je hand probeert te zetten.

Volledig scherm Met twee spelers in co-op kun je de mannelijke én de vrouwelijke versie van hoofdpersonage Dani Rojas spelen. In de singleplayercampagne moet je kiezen. © Ubisoft

5 # Er zijn meer stille mogelijkheden

Net als in de voorgaande Far Cry-games hoéf je zo’n bolwerken natuurlijk niet stormenderhand in te nemen. Meer nog: de mogelijkheden om je doel in stilte te bereiken zijn naar ons aanvoelen nog wat uitgebreid. Door eerst een uitkijkpunt in de buurt te zoeken, en dat vervolgens te scouten met de camera in je (danig verweerde) smartphone, weet je meteen niet alleen hoeveel vijanden er op je wachten, maar ook hoe sterk ze bewapend of bepantserd zijn. Ook kun je buitenwachters omkopen wanneer je ze ongewapend benadert. Maar meestal zal je natuurlijk voor de klassieke ‘hybride’ aanpak gaan: eerst sluipen tot je wordt ontdekt, daarna helemaal uit je plaat gaan met blatende machinegeweren.

