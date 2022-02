Wit-Russische hackersgroep van Facebook en Instagram gegooid, ook desinformatienetwerk met Oekraïne als doelwit opgerold

Lees al het nieuws over het Oekraïne-conflict in dit dossier .

Het was slechts een relatief klein netwerk aan accounts, pagina’s en groepen op Facebook en Instagram. Moederbedrijf Meta heeft het over zo’n 40, die de afgelopen twee dagen werden ontdekt. Er volgend 4.000 accounts één of meerdere Facebook-pagina’s. Minder dan 500 accounts volgden één of meerdere Instagram-profielen.

Volgens een woordvoerder van Twitter die sprak met The New York Times waren er ook op dat sociaal netwerk accounts actief. Het bedrijf blokkeert nu de mogelijkheid om links van de groep te delen. “De accounts en links hadden hun basis in Rusland en ze probeerden de gesprekken over het conflict in Oekraïne te beïnvloeden”, laat de woordvoerder weten.