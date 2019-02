WhatsApp verwijdert 2 miljoen accounts per maand LH

06 februari 2019

21u58

Bron: The Guardian 0 iHLN WhatsApp verwijdert twee miljoen accounts per maand in een poging om de verspreiding van fake news tegen te gaan. Dat heeft het bedrijf, dat eigendom is van Facebook, bekendgemaakt in het kader van een onderzoek naar misbruik in India.

Het nieuws komt er nadat Indische overheid kritiek had geuit op de rol van WhatsApp bij zo’n dertig lynchpartijen in het land. Zij zouden er zijn gekomen nadat opruiende boodschappen via de app werden verspreid.

WhatsApp had daarom al beslist dat een bericht nog maar naar vijf mensen tegelijk kan worden doorgestuurd. India telt in totaal 200 miljoen WhatsApp-gebruikers.

Daarnaast worden er twee miljoen accounts per maand geschrapt. Het gaat om accounts die kort na hun ontstaan veel berichten uitsturen en zelden de status ‘is aan het schrijven’ weergeven. Volgens WhatsApp wordt 95 procent van de maandelijks verwijderde accounts automatisch gedetecteerd.