WhatsApp verplicht datadelen met Facebook, maar niet voor Europese gebruikers

Met de nieuwe voorwaarden beweegt WhatsApp zich richting de zakelijke markt. Shoppen, betalingen en klantenservice worden in WhatsApp beter mogelijk. De voorwaarden verduidelijken onder meer hoe WhatsApp transactiegegevens opslaat en hanteert voor het gebruik van betalingsdiensten, zoals Facebook Pay in WhatsApp. En het benadrukt de samenwerking met deze andere Facebook-bedrijfsproducten: het kan gebruikers advertenties laten zien in WhatsApp voor andere Facebook-diensten, zoals Facebook Pay en de zakelijke dienst Portal.

Facebook mag data van Europese WhatsApp-gebruikers niet gebruiken

WhatsApp voor shopping en bedrijven

“Welke data WhatsApp deelt met andere Facebook-bedrijven is grotendeels hetzelfde als vier jaar geleden. Gebruikers moeten zich er wel van bewust zijn dat van zodra ze bedrijven berichten sturen in WhatsApp, het kan zijn dat zo informatie over gebruikers met andere Facebook-diensten kunnen worden gedeeld. Dat hebben we in onze privacyvoorwaarden moeten vastleggen en dat zullen ze ook in de chat zien zodra ze met bedrijven communiceren. Het is de keuze van gebruikers om dat bedrijf vervolgens een bericht te sturen.”