WhatsApp stopt op 1 november met ondersteuning van enkele oude Android- en iOS-versies

WhatsApp schrijft op zijn website dat de dienst per 1 november alleen nog ondersteuning biedt voor smartphones met iOS 10 of nieuwer en Android 4.1 of nieuwer. Daarmee komt onder andere ondersteuning voor de iPhone 4 en iPhone 4S te vervallen. IOS 10 verscheen in 2016 en Android 4.1 stamt uit 2012.

Gebruikers die een smartphone hebben met Android 4.04 of iOS 9 of ouder, worden aangeraden om over te stappen op een nieuw toestel en voor die tijd een back-up van hun chatgeschiedenis te maken. Die back-up kan later worden teruggezet op een nieuwer apparaat. Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk om zo’n back-up te maken op een toestel dat niet wordt ondersteund.