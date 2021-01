WhatsApp stelt aanpassing gebruikersvoorwaarden uit na ophef

Trump nu ook tijdelijk geschorst op YouTube wegens “potentieel voor geweld”

13 januari Het kanaal van de Amerikaanse president Donald Trump op YouTube is "voor minstens zeven dagen" geschorst. Daarnaast werd een video verwijderd die ingaat tegen het beleid van YouTube en is het voortaan onmogelijk nog te reageren op video’s die Trump post, vanwege zorgen over de veiligheid.