WhatsApp markeert doorgestuurd bericht mvdb

11 juli 2018

10u30

WhatsApp laat het voortaan zien wanneer iemand een bericht van een ander heeft doorgestuurd. Boven de boodschap staat cursief 'forwarded'. De feature staat in de nieuwste versie van WhatsApp.

De boodschap ''helpt je om vast te stellen of je vriend of kennis het bericht zelf heeft geschreven, of dat het van iemand anders komt'', verklaart WhatsApp, dat eigendom is van Facebook. Het moet de razendsnelle verspreiding van misinformatie helpen tegengaan. ''We moedigen je aan om na te denken voordat je doorgestuurde berichten deelt'', verklaart WhatsApp.