WhatsApp maakt audio- en videobellen via desktop-app voor iedereen beschikbaar

De functie is nu volgens WhatsApp voor iedereen beschikbaar, nadat die enkele weken geleden al werd getest. Het bellen is alleen mogelijk in de desktop-apps en niet in de browser. Gebruikers moeten minimaal Windows 10 op 64bit versie 1903 of hoger draaien, of macOS 10.13 of hoger. WhatsApp Desktop is niet voor Linux beschikbaar.