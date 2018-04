WhatsApp is onmisbaar, maar ook frustrerend. Met deze etiquette houd je het leuk Kaya Bouma

04 april 2018

15u49

Bron: de Volkskrant 0 iHLN Handig, zo'n WhatsAppgroep. Maar de hoeveelheid groepen, berichten en beleefdheden drijft gebruikers ook tot waanzin. Zo pak je dat aan.

De telefoon van Andrea (33, niet haar echte naam) licht op als er een appje van haar schoonvader binnenkomt. Wat leuk, denkt ze. Hij stuurt nooit foto's, hij is niet zo handig met zijn telefoon. Nu heeft hij opeens twee afbeeldingen gestuurd in de familieappgroep, vernoemd naar Andrea's pasgeborene. Hier delen zij en haar vriend babyfoto's. De groep bestaat uit Andrea's moeder, haar zwager, schoonzus, schoonmoeder en schoonvader, die al jaren gescheiden zijn. Haar 73-jarige schoonvader had een tijdje een vriendin, maar dat is inmiddels uit.

Haar schoonvader is onlangs verhuisd. Misschien heeft hij foto's van zijn huis gestuurd, bedenkt Andrea voordat ze de app opent. In de appgroep gaat het meestal over hun kindje, maar soms stuurt iemand weleens een vakantiefoto of iets dergelijks. Ze pakt haar telefoon en opent de WhatsAppgroep. Onderaan staan twee nieuwe foto's die haar schoonvader gestuurd heeft, verdere tekst of uitleg ontbreekt. Op de foto's in de WhatsAppgroep is haar schoonvaders ex-vriendin te zien. Ze heeft haar benen gespreid. De foto's zijn recht van voren genomen.

