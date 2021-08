WhatsApp gaat geen foto's scannen op zoek naar kindermisbruik zoals Apple: “Verkeerde aanpak”

WhatsApp-directeur Will Cathcart noemt het systeem in een reeks tweets onder meer een ‘tegenslag voor privacy’. Hij is naar eigen zeggen ‘bezorgd’.



“Dit is de verkeerde aanpak en een tegenslag voor de privacy van mensen over de hele wereld. (...) We hebben al decennialang computers en er is nooit een mandaat geweest om de privé-bestanden op elke desktop, laptop en telefoon te scannen op zoek naar content die illegaal is. Dat is niet hoe software in de vrije wereld werkt.” Cathcart is vooral bang dat landen waar iPhones in de schappen liggen op termijn zelf mogen bepalen waarop het systeem gaat scannen.