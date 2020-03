Whatsapp ‘Dark Mode’ is nu voor iedereen beschikbaar: zo zet je het aan HR

04 maart 2020

14u11

Bron: Whatsapp 0 iHLN Wie ‘s avonds laat nog even Whatsapp wil checken, hoeft daarvoor niet meer in een ‘gloeilamp’ te staren. WhatsApp heeft sinds deze week een donkere modus, voor “vermoeide ogen in omgevingen met weinig licht”.

De donkere modus moet ook voorkomen dat mensen wakker schrikken als de hele kamer oplicht bij een binnenkomend bericht. De optie is beschikbaar voor besturingssystemen iOS en Android. Het scherm is zwart, de berichten zijn donkergrijs en donkergroen en de letters zijn grijswit. Ook de stickers, GIFjes en emoji’s zijn ingetogener.

Voor gebruikers van Android- en iOS-smartphones met de nieuwste versie van het respectievelijke besturingssysteem is het makkelijk. Als hun toestel in donkere modus staat, neemt Whatsapp deze instelling automatisch over.



Voor gebruikers met oudere besturingssystemen is de donkere modus ook beschikbaar.

Lees verder onder de foto

Zij moeten Whatsapp openen en bovenaan op de drie verticale puntjes tikken. Kies daar voor ‘instellingen’, tik daarna eerst op ‘chats’ en vervolgens op ‘thema’, en kies daar voor ‘donker’.

Toch is het mogelijk dat de optie nog niet op elk toestel beschikbaar is, aangezien de functie slechts geleidelijk zou uitgerold worden.