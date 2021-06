WhatsApp breidt verdwijnmodus uit en biedt mogelijkheid om account aan meerdere toestellen te linken

Bit­coin-uitvinder Satoshi Nakamoto krijgt standbeeld in Hongarije

2 juni Hongarije gaat in Boedapest een standbeeld plaatsen ter ere van de mysterieuze uitvinder van bitcoin, Satoshi Nakamoto. Diens identiteit is echter niet bekend en evenmin is duidelijk of het gaat om een individu of meerdere personen. Daarom wordt het beeld een figuur met een kap, die verwijst naar de ‘mensen van het internet’.