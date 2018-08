WeTransfer koopt teken- en presentatie-apps Paper en Paste HR

21 augustus 2018

16u34

Het in Nederland opgerichte techbedrijf WeTransfer koopt de apps Paper en Paste van het Amerikaanse bedrijf FiftyThree.

Met de overname wil het techbedrijf zich nadrukkelijker manifesteren binnen de creatieve industrie.



Het in 2009 opgerichte WeTransfer is tot dusver voornamelijk bekend als gratis dienst om online grote bestanden uit te wisselen, iets wat maandelijks zo'n 47 miljoen mensen doen. Daar komen nu Paper en Paste bij, respectievelijk een gratis teken-app en een programma voor de vormgeving van presentaties. Paper zou z'n 25 miljoen keer zijn gedownload en Paste wordt door circa 100.000 werkgroepen gebruikt.



Apps

Ook de oprichters van FiftyThree gaan over naar WeTransfer, evenals het personeel dat aan de apps werkt. Financiële details over de overname maakt het bedrijf niet bekend.



WeTransfer, dat werd opgericht in Amsterdam, kondigde dit voorjaar aan binnen drie jaar naar de beurs te willen, waarbij de onderneming mikt op een notering in Europa. Voor verdere groei richt het bedrijf daarentegen de pijlen op de Verenigde Staten, omdat het land een gigantische creatieve industrie kent en de grootste markt voor onlinereclame is.

