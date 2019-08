Mobieler werken Gesponsorde inhoud Werken waar en wanneer je wil dankzij de juiste technologie Advertorial van HP

12 augustus 2019

08u00 0 iHLN Thuiswerk zit al jaren in de lift. Steeds meer mensen werken één of twee dagen per week thuis. Ook meer en meer werkgevers zijn vragende partij. Thuiswerk invoeren op een structurele manier, bespaart organisaties flink wat kantoorruimte.

Werken van thuis uit of onderweg tussen twee afspraken door – mobiel werken dus – is een antwoord op ons verlangen naar meer vrijheid en flexibiliteit. Een gevolg daarvan is wel dat de scheiding tussen ons beroeps- en persoonlijk leven veel vager wordt. Het werk kruipt ook buiten de 9-tot-5-grenzen, waarmee we op een positieve manier moeten leren omgaan. We kunnen nú onze eigen planning bedenken op de manier die ons het best past. En de technologie maakt dat mogelijk.

Omdat bedrijven meer open staan voor flexibele arbeidsuren, moet de technologie waarvan we afhankelijk zijn, zich hieraan aanpassen. De perfecte work-life-blend is alleen mogelijk als we toegang hebben tot de juiste technologie. Want anders zit je daar met je laptop aan de keukentafel of in de woonkamer. De hele dag werken op één klein scherm, surfen, doorheen documenten scrollen, selecteren, kopiëren op een clickpad. Dit kan niet anders dan de productiviteit en creativiteit onder druk zetten.

De goede configuratie

Dat kan beter. Een laptop met een touchscreen om ook onderweg productief te kunnen zijn, een extra scherm, een comfortabele stoel, een draadloos keyboard en muis, een goede hoofdtelefoon om optimaal te kunnen communiceren. Dát is pas een configuratie om efficiënt te werken. Dan pas heb je altijd en overal echte controle over je werk en word je baas over je taken van de dag. Dát is mobiel werken.

Het vraagt wel om een investering van de werkgever. Maar weet dat hij voor een fractie van de jaarlijkse loonkost van een werknemer hem een home office met twee grote externe schermen, een slimme conferencing speaker, een toetsenbord en een muis kan geven. Zijn productiviteit thuis stijgt daarmee met een veelvoud van de investering!

Digital natives en digital pioneers

Mobiel werken kan oudere generaties misschien wat afschrikken. Toch is een flexibele manier van werken niet alleen weggelegd voor ‘digital natives’, de jongste generatie die technologie met de paplepel heeft meegekregen. De oudere generaties zijn ‘digital pioneers’, die met de technologie meegeëvolueerd zijn. Misschien zijn ze minder snel geneigd om de nieuwste apps te downloaden en hoeven ze niet meteen de meest recente smartphone. Waarschijnlijk zijn ze ook wat kritischer voor sociale media. Maar alle toepassingen en devices om efficiënt mobiel te werken, hebben ze wel omarmd. Meer nog, ze hebben ze mee ontwikkeld. De digital pioneers zullen nog een hele tijd een belangrijk deel van de werkvloer uitmaken. Ook onderweg of thuis kunnen ze met hun kennis productief aan het werk.

HP heeft voor ieder profiel een geschikt device. Bovendien heeft HP de visie op mobiel werken meegenomen in haar technologie en design. Je kan hier meer lezen over mobiel werken en andere trends die zich vandaag doorzetten rond nieuwe manieren van werken, thuis, onderweg en op kantoor.