Werk je vaak thuis? Dankzij supersnel glasvezelinternet gaat dat binnenkort nog vlotter

14 maart 2019

We werken steeds vaker van thuis uit. Daar verwachten we dezelfde productiviteit als op kantoor. Een perfect haalbare kaart met glasvezel tot in je woning.

Wie regelmatig een dag van thuis uit werkt, kent daar de vele voordelen van. Je wint een uur of meer tijd die je anders in je verplaatsing investeerde. Je draagt niet bij aan de vervuilende verkeerschaos. En je werkt vanuit het vertrouwde comfort van je eigen stek. Al wat je nodig hebt is een job die dat toelaat, de juiste mind-set én de gepaste tools. Een snelle en betrouwbare internetverbinding die grote datastromen aankan, vormt daarbij een onmisbaar onderdeel.

Een nieuwe manier van werken

Nog niet zo lang geleden had je voldoende aan een verbinding waarmee je wat mails kon uitwisselen en het occasionele tekstbestand of spreadsheet kon doorsturen. Maar dat is vandaag anders. Steeds meer bedrijven werken immers met een gecentraliseerd systeem. Je bestanden staan niet langer op je eigen computer, maar je werkt met die computer over een netwerkverbinding aan een document op die centrale server.

Soms met twee of veel meer mensen tegelijkertijd. Meer en meer draaien de programma’s die je nodig hebt voor je werk ook op diezelfde server. HD voor videoconferenties zal binnen afzienbare tijd de standaard worden, en zowel cloud-opslag als cloud-computing zijn dat al. Dat maakt je computer tot een soort veredeld toetsenbord. En dat maakt een stabiele, snelle en robuuste internetverbinding belangrijker dan ooit.

Glasvezel van bron tot bij jou

Elke deskundige kan je vertellen dat fiber, oftewel glasvezel, de meest betrouwbare en stabiele verbinding garandeert. Zo is Fluvius momenteel druk bezig met de uitrol van haar glasvezelnetwerk in 5 pilootgebieden. Zowel stedelijke als niet-stedelijke. Daarbij krijgt elke woning een privéglasvezelkabel, met een rechtstreekse link naar de wijkcentrale. Een naadloze aansluiting die een dataverbinding van topniveau garandeert.

Contact met de cloud

Met zo’n glasvezelverbinding wordt een razendsnel datanetwerk net zo vanzelfsprekend als elektriciteit. Je zit ook meteen goed voor morgen en overmorgen. Want de uitgewisselde data worden er niet kleiner op. En de infrastructuur waarmee dat allemaal beveiligd wordt evenmin. Dat je er morgen ook moeiteloos in je vrije tijd favoriete tv-series in 4K mee streamt, is mooi meegenomen. Kortom: het glasvezelnetwerk is de toekomst.

