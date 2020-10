Wereldwijde panne bij Twitter lijkt voorbij

UPDATEMicroblogplatform Twitter lijkt weer op gang te zijn gekomen nadat het donderdagavond laat last kreeg van een wereldwijde storing. Het socialemediabedrijf zegt te onderzoeken wat de oorzaak van de panne is. Volgens Twitter is er geen bewijs dat de storing is veroorzaakt door een hack of beveiligingslek.