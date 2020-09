Wereldwijd problemen met Google-diensten HR

25 september 2020

06u19

Bron: Belga 1 iHLN Gmail, Google Drive en Youtube, alle drie diensten van technologiebedrijf Google, kampten vrijdagochtend op verschillende plaatsen in de wereld met problemen.

Vooral de oostkust van de Verenigde Staten, Japan en in mindere mate Australië lijken getroffen, blijkt uit gegevens op de website Downdetector. Ook aan de Amerikaanse westkust en hier en daar in Zuid-Amerika zijn er problemen. In België en ruime omgeving worden geen problemen gemeld. Volgens Googles eigen statusdashboard duurden de problemen ongeveer een half uur, en zijn die inmiddels opgelost.

