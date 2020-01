Wereldwijd meer dan 100 miljard berichten verstuurd via Whatsapp op oudejaarsavond HLA

03 januari 2020

17u56

Bron: Belga 0 iHLN Op oudejaarsavond zijn via Whatsapp wereldwijd meer dan 100 miljard berichtjes verstuurd. Het gaat volgens de berichtendienst die in handen is van Facebook om een absoluut dagrecord in zijn tienjarige geschiedenis, zo berichten Angelsaksische media vandaag.

Het recordaantal van meer dan 100 miljard berichten spreekt tot de verbeelding, want het is meer dan dertien keer de totale wereldbevolking, merkt The Sun op.

Volgens Whatsapp bevatten meer dan 12 miljard berichten op oudejaar een foto.

Whatsapp telt naar eigen zeggen 1,5 miljard actieve gebruikers en is daarmee één van de meest populaire berichtendiensten ter wereld. Het is bijna overal beschikbaar, behalve in China.

Ook in België werden de nieuwjaarswensen massaal via toepassingen als WhatsApp en Facebook verstuurd, goed voor 132.702 GB aan data of een stijging van 52,1 procent (87.229 GB in 2019).