Weersvoorspelling raadplegen, liedje opvragen of tv aanzetten met je stem? Google Assistent nu ook beschikbaar in België

28 mei 2019

11u18 11 iHLN Google lanceert vanaf vandaag zijn Google Assistent in België, een app die je met je stem kan bedienen. Je favoriete liedje beluisteren, te weten komen welk weer het wordt of je televisie bedienen zonder afstandsbediening? Het kan gewoon door een eenvoudige opdracht te geven of vraag te stellen aan je toestel.

De Nederlandstalige versie van de Google Assistent was al enkele maanden beschikbaar bij onze Noorderburen, maar nu dus ook in België. Je kan hem gebruiken door de Home-knop van je toestel ingedrukt te houden of “Oké Google” te zeggen. Zo kan je snel en eenvoudig bijvoorbeeld een bericht verzenden, je agenda beheren, je wekker zetten, een liedje afspelen of navigatie-instructies krijgen.

Accent

De Google Assistent spreekt momenteel met een accent uit Nederland, maar hij begrijpt de Vlaamse tongval en uitdrukkingen . “De functionaliteit en persoonlijkheid zijn aangepast aan ons land: zo zingt de Assistent Belgische liedjes, volgt hij de Belgische voetbalcompetitie en begrijpt hij dat de vraag ‘Wat voor weer wordt het morgen?’ heel belangrijk is voor Belgen”, klinkt het bij Google.





Een hele reeks bedrijven in ons land heeft intussen eigen toepassingen klaar voor de Google Assistent. Die kunnen ze toevoegen via het speciale ontwikkelingsplatform Actions on Google. Zo kan je bij Proximus je datagebruik opvragen met de Assistent, kan je bij Telenet met je stem je televisie bedienen, kan je bpost vragen wanneer je pakketje aankomt, bij het KMI checken of de zon morgen zal schijnen, vragen aan de NMBS wat voor jou het interessantste treinticket is, de limiet van jouw bankkaart opvragen bij ING en online winkelen bij Bol.com. (lees hieronder verder)

De Actions kan je activeren door “Oké Google. Praat met” te zeggen. De meeste Belgische Actions on Google zijn meteen bij lancering van de Google Assistent beschikbaar.

De Google Assistent wordt vanaf vandaag uitgerold en zal de komende dagen al beschikbaar worden voor Android-toestellen met Android 5 Lollipop of hoger die ingesteld zijn op Nederlands en de locatie België. Ook iOS-gebruikers (versie 10 of nieuwer) kunnen de app downloaden in de App Store.

Slimme apparaten

De Assistent van Google is intussen beschikbaar in 80 landen en meer dan 30 talen. “Hij werkt samen met meer dan 30.000 types slimme apparaten in het huishouden van ruim 3.500 merken wereldwijd. Ook is de Google Assistent te vinden in auto’s van meer dan veertig merken en in slimme speakers.”

Om de Google Assistent te linken, download je gewoon de app in de store en meld je je aan met je Google-account. Je wordt dan begeleid voor het gebruik.