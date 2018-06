Weduwe daagt Facebook voor de rechter nadat profiel van overleden echtgenoot plots wordt verwijderd TTR

19 juni 2018

23u37

Bron: BBC 0 iHLN Toen Azra Sabados na de dood van haar man een kijkje wilde nemen op zijn Facebookprofiel ontdekte ze dat Facebook zijn account had verwijderd. Een anonieme gebruiker had de pagina van haar overleden man gerapporteerd. Tot groot ongenoegen van de Britse vrouw, die Facebook voor de rechter heeft gedaagd.

Het is intussen acht jaar geleden dat Azra Sabados smoorverliefd werd op jazzmuzikant Mirza Krupalija. Het koppel, dat opgroeide in Bosnië, kende elkaar al sinds hun kindertijd. Het verliefde paar had allebei een drukke job, waardoor ze elkaar weinig zagen. Ze gebruikten dagelijks Facebook om met elkaar te communiceren. De vele berichtjes en leuke foto's betekenden ontzettend veel voor Azra.

Aan het geluk van het koppel kwam abrupt een einde toen Mirza in maart 2006 plots stierf. Enkele dagen na zijn dood kreeg Azra een bericht van Facebook dat het profiel van haar overleden partner was verwijderd. Alle foto’s, gedichten, filmpjes en berichten was de weduwe plots kwijt. In het bericht van Facebook stond te lezen dat een anonieme gebruiker de pagina van haar man had gerapporteerd, waardoor het account zonder waarschuwing was verdwenen.

Azra nam contact op met Facebook, maar kreeg niet te horen wie de anonieme gebruiker was en waarom die de pagina van haar man had gerapporteerd. De weduwe wilde het hier niet zomaar bij laten en trok naar de rechter, die oordeelde vandaag dat Facebook de identiteit van de persoon die het verzoek verzond, bekend moet maken. Tot op heden weigert Facebook te reageren op het vonnis.