Websites Russisch persagentschap en kranten tonen anti-Poetinboodschap na hack: “Over paar jaar zullen we leven zoals Noord-Korea”

Het gaat om een boodschap gericht aan de Russen en tegen de oorlog van Poetin. “Beste burgers. We dringen er bij u op aan deze waanzin te stoppen. Stuur uw zonen en echtgenoten niet de dood in. Poetin laat ons liegen en brengt ons in gevaar. We waren geïsoleerd van de hele wereld. Ze kochten geen olie en gas meer. Over een paar jaar zullen we leven zoals Noord-Korea. Wat zit erin voor ons? Om Poetin in de schoolboeken te zetten? Dit is niet onze oorlog. Laten we stoppen!”, valt er te lezen in de boodschap, vertaald aan de hand van Google Translate. Ook wordt er verwezen naar 5.300 dodelijke slachtoffers bij het Russisch leger.