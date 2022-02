Website Oekraïense ambassade ligt plat: oorzaak is cyberaanval

Jobat Denk je aan een job in de financiële wereld? Aan deze profielen is er nood én dit kan je verdienen

In 2021 stonden er één derde meer vacatures voor jobs in de financiële sector open, dat blijkt uit cijfers van Robert Walters. Die grote vraag naar financiële profielen vertaalt zich in een hoger loon voor de meest gegeerde professionals. Jobat.be selecteerde vier jobs in de finance waarvoor bedrijven dringend volk zoeken.

23 februari